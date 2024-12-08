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Тюкавин оформил дубль в матче «Динамо» Москва - «Химки»

08 Декабря 2024 • 15:44 Комментировать
Динамо Москва
4:1
Химки
окончен

Матч 18-го тура Премьер-лиги «Динамо» Москва - «Химки» получается весьма результативным. В начале таймов отличились Константин Тюкавин и Хорхе Карраскаль, после чего Резиуан Мирзов отыграл один мяч. И вот на 78-й минуте Тюкавин оформил дубль.

Муми Нгамалё с правого фланга прострелил в штрафную площадку, Тюкавин остановил сложный мяч, находясь спиной к воротам, после чего с разворота коряво пробил с левой ноги - мяч по небольшой дуге влетел под перекладину, Георгию Джикии не хватило роста, чтобы допрыгнуть и головой совершить спасение.

3:1 на табло. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Динамо Москва

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