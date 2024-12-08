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Чернов рассказал, какое блюдо обязательно должно быть на столе в Новый год

08 Декабря 2024 • 15:35 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Пари НН

Футболист московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о том, какое блюдо обязательно должно быть на столе при праздновании Нового года.

«На новогоднем столе обязательно должна быть селёдка под шубой, которую мама приготовила», - цитирует Чернова «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2024/2025 Никита Чернов провёл за «Спартак» семь матчей. В них защитник не отмечался результативными действиями.

Напомним, что «Спартак» ушёл на зимние каникулы на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Перед межсезоньем команда Деяна Станковича выиграла шесть матчей чемпионата подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
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