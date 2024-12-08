«Химки» отыграли один гол у «Динамо» Москва поле привоза Лунёва

Вернулась интрига в матч 18-го тура Премьер-лиги между «Динамо» Москва и «Химками». Хозяева поля забили в начале каждого матча усилиями Константина Тюкавина и Хорхе Карраскаля. На 58-й минуте соперник ответил одним своим голом.

Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв с мячом вышел за пределы штрафной площади, после чего выполнил неточный пас, защитники пытались спасти команду от привоза вратаря и не позволили пробить Александру Руденко, но мяч отрикошетил на Резиуана Мирзова, который своим моментом воспользовался.

2:1 на табло. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.