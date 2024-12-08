Без Акинфеева: ЦСКА назвал стартовый состав на последний матч в 2024 году

В одном из воскресных матчей восемнадцатого тура Российской премьер-лиги сыграют «Факел» и ЦСКА. Главный тренер московской команды Марко Николич принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Тороп, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев.

Вратарь Игорь Акинфеев оказался в списке запасных.

Матч между «Факелом» и ЦСКА стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что ЦСКА точно уйдёт на каникулы на шестой позиции в таблице РПЛ – положение «армейцев» по итогам тура не может измениться.