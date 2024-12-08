Губерниев: «Надеюсь, «Спартак» будет бороться за чемпионство – это нужно всем»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о «Спартаке». Московская команда выдала серию из шести побед в Премьер-лиге и ушла на зимние каникулы на третьей строчке в турнирной таблице.

«Спартак» близок к тому, чтобы бороться за топ-3. Это не может не радовать с учётом того, что «Спартак» в чемпионате России должен быть сильным. Я очень надеюсь, что в этом сезоне «Спартак» будет бороться за чемпионство. Это нужно всем», - цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, что в субботу «Спартак» на своём поле разгромил «Пари НН» со счётом 3:0. Следующий матч чемпионата команда Деяна Станковича проведёт уже весной – против «Оренбурга» на своём поле. От «Зенита» после восемнадцати туров спартаковцы отстают всего лишь на два очка.