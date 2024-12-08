Мостовой ответил, как бы «Спартак» мог выступить в Лиге чемпионов

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, как бы «красно-белые» могли выступить в нынешнем сезоне Лиге чемпионов.

«Однозначно потрепали бы нервы. Тем более если играть дома, при своих болельщиках. Идёт кураж такой, обязательно кого-нибудь хлопнули бы!» - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Мостовой отметил, что в плей-офф Лиги чемпионов играют богатые клубы, а на более ранних стадиях можно обыгрывать кого угодно, особенно с учётом нового формата.

Как известно, российские команды не участвуют в еврокубках из-за санкций.

Напомним, что «Спартак» в конце 2024 года выдал серию из шести побед в Премьер-лиге. Команда Деяна Станковича ушла на каникулы на третьей позиции в турнирной таблице.