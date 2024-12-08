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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой оценил игру Соболева за «Зенит» в РПЛ

08 Декабря 2024 • 14:43 Комментировать
Зенит
1:2
Акрон

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой оценил выступления нападающего Александра Соболева в «Зените». Как известно, после перехода в питерскую команду Соболев до сих пор не сделал ни одного результативного действия в чемпионате России.

«Как можно оценивать Соболева в «Зените»? У него 0 голов в РПЛ. Так и надо оценивать. Он выходит на замену, попадает в общую массу и теряется», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Стоит сказать, что оба гола за «Зенит» Александр Соболев забил в матчах Кубка России.

Напомним, что в субботу «Зенит» огорчил своих болельщиков, проиграв дома «Акрону» со счётом 1:2.

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