Мостовой оценил игру Соболева за «Зенит» в РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой оценил выступления нападающего Александра Соболева в «Зените». Как известно, после перехода в питерскую команду Соболев до сих пор не сделал ни одного результативного действия в чемпионате России.

«Как можно оценивать Соболева в «Зените»? У него 0 голов в РПЛ. Так и надо оценивать. Он выходит на замену, попадает в общую массу и теряется», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Стоит сказать, что оба гола за «Зенит» Александр Соболев забил в матчах Кубка России.

Напомним, что в субботу «Зенит» огорчил своих болельщиков, проиграв дома «Акрону» со счётом 1:2.