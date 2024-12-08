«Динамо» Москва повело после стартового штурма ворот «Химок»

Матч 18-го тура Премьер-лиги «Динамо» Москва - «Химки» может получиться весьма результативным. Команда Марцела Лички обстучала все штанги соперника в атаке после штрафного удара, а вскоре уже забила мяч в сетку ворот. На 15-й минуте передача на левый фланг атаки прошла на Бителло, который прострелил по диагонали к воротам, а Константин Тюкавин в штрафной в падении ногой переправил мяч в цель.

«Динамо» поднялось на четвертое место в таблице, соперник также делит четвертую строчку, но с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.