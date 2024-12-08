Артига: «Конечно же, сегодня стоит ожидать очень зрелищного футбола»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Москва.

- Победа над «Локомотивом» и следом матч против «Динамо». Такое уже было в этом сезоне. Тогда в игре с «Динамо» забили суммарно семь голов. Чего-то результативного и подобного нам ждать и сегодня?

- Конечно же, календарь очень напряженный. Уже сыграли с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Динамо» были матчи. В целом забивали голы. Конечно же, сегодня стоит ожидать очень зрелищного футбола, потому что борьба будет реально развиваться очень хорошая. «Динамо» обладает очень серьезным и сильным составом, поэтому никаких поблажек мы не ждем. Сегодня, естественно, да, будет зрелищный футбол, потому что мы готовились, как обычно, показать свой максимум.

- Довольны ли тем, как команда перезагрузилась и восстановилась после матча с «Локомотивом»?

- Конечно же, удовлетворен состоянием команды, но хотелось бы отметить, что такая погода не сопутствовала хорошей подготовке к матчу. Тем не менее, она прошла довольно-таки качественно. Игроки настроены на 100%.

- Сегодня у вашего соперника очень много изменений относительно прошлого матча. Удивляет ли вас это? Будете ли вы под это как-то подстраиваться по ходу матча или перед матчем?

- Мы знаем, что у «Динамо» очень хорошие игроки, особенно на флангах. Гомес, Артур. У нас есть что им противопоставить, например, такие игроки, как Мирзов, Берковский. Они будут отрабатывать с группой атаки. Естественно, у «Динамо» она очень мощная. Мы также будем работать со своей стороны и показывать свои лучшие качества на поле.