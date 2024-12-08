Агент назвал две большие цели Тюкавина

Агент Алексей Сафонов, который работает с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным, высказался о целях игрока на следующий календарный год.

«Одна из целей на следующий год – отъезд в европейский чемпионат. Но чтобы не просто уехать, а в хороший клуб. Если будет серьёзное предложение, мы уедем. А главная цель – попробовать завоевать трофей с «Динамо», - цитирует Сафонова Metaratings.

В сезоне 2024/2025 Тюкавин провёл 20 официальных матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и два результативных паса на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивают форварда в 16 миллионов евро.

В воскресенье «Динамо» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Химок». Следить за игрой можно в текстовой трансляции.