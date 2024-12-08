Личка объяснил, почему усадил Лещука в запас

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Супергерой прошлого тура Игорь Лещук сегодня в запасе. Почему приняли именно такое решение?

- Принял такое решение. Лунёв тоже заслуживает права играть. Мы его теряли из-за травмы. Он был должен играть и заболел. Решение принимали вчера, сказали, что в воротах будет Лунёв. Да, герой, спасал команду и забил гол, на последних секундах спасал при счете 1:1. У нас хорошая конкуренция на вратарской позиции. Сегодня я решил вернуть в ворота Лунёва.

- Помимо вратарской позиции еще много изменений, еще 4 новых игрока в стартовом составе относительно игры против «Ахмата», почему так?

- Провели три матча подряд за неделю, с «Факелом» и «Локомотивом» все было хорошо - подход, агрессивная игра, борьба, желание. С «Ахматом» не хватало этого подхода. Просто сделал замены, потому что в профессиональном футболе когда устал, можешь играть тайм, сказать, что уже пустой, эмоции ушли, а физическое состояние тяжелое. Но если выходишь на поле только гулять, так не будет.

- Впереди пауза после этого матча. Некоторым командам пауза нужна, чтобы перезагрузиться, а некоторые - набрали такой ход, что эта пауза идет во вред. «Динамо» к какой категории относится? Вам нужна пауза, чтобы перезагрузиться? Или хотелось бы еще продолжить в том темпе, который есть?

- Честно скажу, пауза в три месяца очень длинная. Игроки и тренеры любят играть постоянно. Идеально когда играешь в Испании, Италии, Англии, где у тебя есть только подготовка и игра постоянно следующие 8-9 месяцев. Игровой ритм и игровая практика. Здесь, понятно, другой регион. Зима, холодно. Я скажу за себя. Эти два месяца, январь и февраль, когда тренируешь и готовишь команду, это очень длинный период, где достаточно 4-5 недель, и вы готовы играть, а не 10 недель. Думаю, игроки будут со мной согласны, что лучше отдохнуть 2-3 недели и затем подготовиться к следующим играм.