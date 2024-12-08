За Тикнизяном следит известный клуб из Испании

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян остаётся на радаре «Севильи». Известный испанский клуб продолжает следить за 25-летним футболистом, хотя новых предложений по Тикнизяну «железнодорожники» не получали. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Несколько месяцев назад в «Локомотиве» рассказывали об отказе в ответ на предложение «Севильи» по бесплатной аренде Тикнизяна.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Наира Тикнизяна в 6,5 миллиона евро.

Отметим, что «Севилья» семь раз выигрывала трофей Лиги Европы, что является рекордом.