Мостовой поставил оценку «Спартаку» за первую часть сезона

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой в беседе с журналистами высказался об игре «народной команды» под руководством сербского специалиста Деяна Станковича в нынешнем сезоне.
«Твердая четверка. Последняя часть - на пятерку. Если бы не первая часть. Но это нормально, я об этом говорил. Пока Станкович присматривался. Но он футбольный человек и быстро разобрался», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».
В рамках 18-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» одержал победу над «Пари НН» со счетом 3:0. «Красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 37 баллов.
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