Титов: «Спартаку» можно смело расставаться с 3-4 легионерами»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов в разговоре с журналистами заявил, что «красно-белым» нужно расстаться с несколькими легионерами.

«Не стану называть фамилии. Но с тремя-четырьмя легионерами можно уже сегодня смело расставаться. Те, кто в теме, меня поймут», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В рамках 18-го тура чемпионата России «Спартак» на домашнем поле принимал «Пари НН». «Красно-белые» отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. После этого успеха команда Деяна Станковича с 37 набранными баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.