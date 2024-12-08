Батракова изучал клуб Серии А

Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков проводит отличный сезон, что влечёт за собой интерес к футболисту из топовых чемпионатов. Так, например,интерес к Батракову проявляла «Фиорентина». Клуб Серии А изучал 19-летнего россиянина, однако «фиалки» решили не брать футболиста на его позицию этой зимой.

В то же время «ВсеПроСпорт» отмечает, что руководители «Фиорентины» хорошо отзывались о качествах Батракова.

Ранее появлялась информация о том, что Алексей Батраков находится на радаре «Манчестер Сити».

Батраков занимает второе место в гонке бомбардиров текущего чемпионата России. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.