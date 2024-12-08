Титов выделил четырёх игроков «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов выделил четырёх футболистов московской команды. Эти игроки, по словам Титова, в настоящий момент обеспечивают результаты.

«В «Спартаке» эпизоды решают четверо исполнителей – Барко, Угальде, Бонгонда, Маркиньос. Да, все маленькие и быстрые! И они поймали химию. Здорово, что Маркиньос в итоге начал понимать партнёров с полуслова, пусть уже и перед паузой», - цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

Как известно, «Спартак» перед зимними каникулами выдал в Премьер-лиге серию из шести побед. Команда Деяна Станковича проведёт межсезонье на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата.

Следующий матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт уже в начале весны – против «Оренбурга» на своём поле.