Титов рассказал, какой игрок нужен «Спартаку»

Экс-футболист московского «Спартака» Егор Титов в разговоре с журналистами поделился мнением о том, как нужно усилиться «красно-белым».

«Многим понятно, что нужен нападающий. Не дай бог Угальде получит травму... С Шамаром мы получим другой футбол», - передает слова Титова «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Угальде является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги в этом сезоне. Нападающий записал на свой счет 15 забитых мячей и две голевые передачи.

После 18 сыгранных матчей «Спартак» набрал 37 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на два очка.