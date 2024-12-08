В «Пари НН» оценили первую часть сезона

Давид Мелик-Гусейнов, который в «Пари НН» занимает пост генерального директора, высказался о выступлении команды в первой части сезона. По словам функционера, в клубе недовольны первым кругом.

«Конечно, мы недовольны первым кругом чемпионата. Всегда рассчитываем на большее. Оценки – не прерогатива работы с клубом. Могли бы выступить гораздо лучше. Сборы и работа на трансферном рынке повлияют на вторую часть сезона», - цитирует Мелика-Гусейнова «Чемпионат».

Мелик-Гусейнов также отметил, что зимние сборы «Пари НН» планирует провести в Турции. В клубе ожидают, что за счёт сборов новый тренерский штаб, пришедший в октябре, улучшит положение дел.

«Пари НН» на текущий момент располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В восемнадцати турах команда набрала 16 очков.