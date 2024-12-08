«Динамо» и «Химки» сыграют красными мячами

В воскресенье в рамках восемнадцатого тура Российской премьер-лиги будут играть «Динамо» и «Химки». Главный судья матча Павел Шадыханов принял решение об использовании красных мячей. Об этом рассказывает пресс-служба РПЛ.

Стоит сказать, что поле на стадионе «Динамо» слегка припорошено снегом. Красный мяч должен обеспечить лучшую его видимость.

Стартовый свисток Шадыханов даст в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

«Динамо» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Химки» - тринадцатое.