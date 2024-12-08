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Тюкавин и Гладышев – в основе «Динамо» на матч с «Химками»

08 Декабря 2024 • 12:49 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
Через 0 ч. 49 мин.

Воскресную программу восемнадцатого тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между «Динамо» и «Химками». Главный тренер московской команды Марцел Личка принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Лунёв, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Лаксальт, Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Гладышев.

Матч Премьер-лиги между «Динамо» и «Химками» стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

«Динамо» сейчас располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Динамо Москва

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