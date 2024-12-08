Каррера оценил перспективы «Спартака» в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий после успешного матча московской команды. В субботу «красно-белые» на своём поле разгромили «Пари НН» со счётом 3:0. По мнению Карреры, спартаковцы в нынешнем сезоне могут побороться за титул чемпиона России.

«Спартак» сейчас на ходу, они заслуженно выиграли. Думаю, что команда поборется за чемпионство в этом сезоне», - цитирует Карреру «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От первого «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт всего лишь на два зачётных балла.

Следующий матч чемпионата «Спартак» проведёт уже весной.