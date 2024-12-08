У экс-тренера сборной России Игнатьева выявили серьёзные проблемы со здоровьем

Бывший тренер национальной сборной России Борис Игнатьев имеет серьёзные проблемы со здоровьем. Как сообщает телеграм-канал SHOT, Игнатьев обратился к медикам с жалобами на одышку и боли. По итогам обследования у 84-летнего экс-тренера выявили новообразование в желудке и проблемы с сердцем. Игнатьеву была назначена терапия.

Борис Игнатьев занимал должность главного тренера сборной России в 1996-1998 годах. После этого специалист работал и в других клубах на разных должностях. В 2012-2013 годах Игнатьев тренировал «Торпедо».

Желаем Борису Петровичу Игнатьеву скорейшего выздоровления!