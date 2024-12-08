Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У экс-тренера сборной России Игнатьева выявили серьёзные проблемы со здоровьем

08 Декабря 2024 • 12:40 Комментировать

Бывший тренер национальной сборной России Борис Игнатьев имеет серьёзные проблемы со здоровьем. Как сообщает телеграм-канал SHOT, Игнатьев обратился к медикам с жалобами на одышку и боли. По итогам обследования у 84-летнего экс-тренера выявили новообразование в желудке и проблемы с сердцем. Игнатьеву была назначена терапия.

Борис Игнатьев занимал должность главного тренера сборной России в 1996-1998 годах. После этого специалист работал и в других клубах на разных должностях. В 2012-2013 годах Игнатьев тренировал «Торпедо».  

Желаем Борису Петровичу Игнатьеву скорейшего выздоровления!

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Борис Игнатьев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Роналду обновил мировой рекорд Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Зидан поставил условие «Реалу» Назван лучший полузащитник XXI века: Модрич – второй, Кроос – четвёртый, а Пирло – десятый Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао «Спартак» хочет досрочно вернуть игрока из аренды Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков» Месси назвал двух людей, оказавших на него наибольшее влияние в «Барселоне» ЦСКА сделал предложение Файзуллаеву
«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам
Спортивные новости
Экс-игрок СКА рассказал, достоин ли Шестёркин рекордного контракта в НХЛ Экс-тренер сборной России высказался о рекордном контракте Шестёркина Рахмонов победил Гарри единогласным решением судей на турнире UFC 310 Волков раздельным решением судей проиграл Гану на турнире UFC 310 Евлоев победил Стерлинга на турнире UFC 310 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
08.12.24 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Химки Химки
1.33 5.40 7.80
Видео
08.12.24 в 16:30
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.95 3.35 1.93
Видео
08.12.24 в 19:00
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
2.04 3.65 3.25
Видео
08.12.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.98 3.85 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Декабря
13:03 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» и «Химки» сыграют красными мячами
12:49 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин и Гладышев – в основе «Динамо» на матч с «Химками»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Каррера оценил перспективы «Спартака» в РПЛ
12:40 · Россия. Премьер-лига
У экс-тренера сборной России Игнатьева выявили серьёзные проблемы со здоровьем
12:05 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» – «Локомотив»: прогнозы экспертов на исход матча, где смотреть игру
07 Декабря
23:46 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» ответили, будет ли уволен Семак
23:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой выделил три команды, которые разыграют золото РПЛ
23:31 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: «Было бы прикольно, если бы Промес по тайму провёл за «Спартак» и «Юнайтед»
23:17 · Россия. Премьер-лига
Гасилин: Дзюба закрыл рты скептикам 1
23:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об успехах «Спартака»: «Главное, чтобы не вылез Абаскаль»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Бителло хочет покинуть Россию — известна причина слухи
21:53 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Есть и позитивные моменты, но могли и лучше сыграть»
21:49 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков: «Один шанс — и Дзюба забил головой как молотком»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Мы добыли уже 14 таких волевых очков в сезоне»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Шавло оценил шансы «Спартака» на чемпионство
21:27 · Россия. Премьер-лига
Угальде ответил, кого из действующих нападающих считает лучшими на своей позиции
21:20 · Россия. Премьер-лига
Тесленко: «У нас уже были такие матчи, с «Акроном» мы переламывали тоже»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Угальде: Мне было тяжело играть на фланге
21:08 · Россия. Премьер-лига
Чернов назвал своих любимых игроков «Спартака»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Хубулов назвал Дзюбу великим российским нападающим
20:36 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «Появление Барко сделало «Спартак» сильнее»
20:34 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» уже ведёт в матче с махачкалинским «Динамо»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Лончар встал в один ряд с Батраковым и Барко по голевым действиям в РПЛ
20:29 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Зенит» находится под таким давлением, с которым не справляется» 12 эксклюзив
20:26 · Россия. Премьер-лига
Угальде — о безголевой серии в прошлом сезоне: «Старался сохранять спокойствие»
Все новости