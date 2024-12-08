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Пономарёв: «Сейчас Семак всё потерял, и как снова собрать команду, он не знает» эксклюзив

08 Декабря 2024 • 13:25 Комментировать
Зенит
1:2
Акрон

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о проблемах «Зенита», который в субботу потерпел второе домашнее поражение подряд. 

- Что происходит с «Зенитом», который потерпел второе домашнее поражение подряд от команды, идущей в нижней части таблицы?

- Сейчас в «Зените» много чего не так. Команду сделать трудно, а вот все растерять очень просто. Сейчас Семак все потерял, и как снова собрать команду, он не знает. Это я вам точно говорю. Получается, что раньше ребята сами играли, сами знали, что делать на поле. А сейчас все это расстроилось. Взяли в команду Соболева, Ахметова, а это все несмазанная телега. Поэтому считаю закономерными два поражения подряд на своем поле. Но это катастрофа для «Зенита». Семака сейчас вызывают во все клубные инстанции, и он будет в панике. Он уже не знает, кого ставить, потому что ничего не получается. 

- Почему легионеры так сильно сдали?

- Эти легионеры уже нафаршировались деньгами. Их избаловали. Они думали, что и дальше будут легко выигрывать. Но мы видим, что даже оборона затрещала по швам. И в нападении нет ничего интересного. Да и в полузащите тоже. Там есть пара интересных иностранцев, которые тянут все за собой, а остальные футболисты среднего уровня. А сейчас команда ко всему прочему попала в полосу невезения. А вчера еще и судья мне не понравился. Судил очень слабо.       

- Есть мнение, что питерцам нужно серьезно обновлять состав. Согласны с этим?

- Конечно, нужно. Но очень сложно попасть в точку. Вот взяли Соболева, а он просто несмазанная телега с большими претензиями. И вообще, играть на «столба» – это совсем другая тактика. А «Зенит» играет комбинационно. Так что Семаку будет очень трудно.

- Вы не считаете, что некоторые легионеры в «Зените» исчерпали себя в плане мотивации, и им просто не интересно?

- Еще бы. Столько лет они становились чемпионами, а им сейчас надо впахивать. А это не очень хочется делать. Тем более что моложе никто не становится. Поэтому надо вовремя и постепенно все менять. Это искусство тренера.

- Как отнесетесь к тому, если «Зенит» опять начнет переманивать лидеров других клубов РПЛ? Как вам такой путь усиления состава?

- Если переманивать кого-то, то нужно платить очень большие деньги в виде отступных. У нас в РПЛ есть неплохие ребята, но у них прописаны огромные суммы в контрактах за переход. И потом, их на своих местах все устраивает, если они хорошо играют. Куда они пойдут? 

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- Не нуждается ли «Зенит» в смене тренера зимой?

- Нет. Нельзя этого делать. Это было бы просто смешно. Ничего страшного, если по итогам чемпионата питерцы просто будут в призерах. Всем уже приелось, что золото всегда у одной команды. Хотелось бы смены чемпиона. 

- Кто самый реальный претендент на то, чтобы подвинуть «Зенит» с первой строчки?

- «Краснодар» неплохо играет. У них хорошее взаимодействие между собой. Они дадут сегодня бой «Локомотиву».

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Пономарёв

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