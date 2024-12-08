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Лепёхин высказался о кредите доверия Семаку эксклюзив

08 Декабря 2024 • 13:00 Комментировать
Зенит
1:2
Акрон

Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о проблемах питерской команды.

- Что происходит с «Зенитом»? Второе домашнее поражение подряд.

- «Зенит» зависим от бразильцев, и когда они играют с настроением, команда очень легко побеждает. А когда эти легионеры выходят без настроения, остальные ребята не могут их заменить. Мы не первый раз это видим. Вчера «Зенит» не выглядел слабее «Акрона», но такая осечка говорит о том, что нужно проводить ротацию состава. Понятно, что бразильцы на протяжении многих лет приносили команде чемпионство и определяли ее лицо, но всегда они не могут играть на высоком уровне. Они либо сбавляют, либо уходят. Поэтому нужно что-то предпринимать: либо менять тактику, либо усиливаться.

- Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что нужно обновлять состав процентов на семьдесят. Вы с ним согласны?    

- Безусловно, какая-то ротация нужна, чтобы встряхнуть команду. Так-то футболисты собраны сильные, но как говорил Бышовец, когда еще я выступал: «Футболисты вы хорошие, но надо хорошо играть». Но так устроена психология, что, попав в «Зенит», многие перестают что-то из себя представлять. Я их называю пассажирами. Они просто за счет партнеров хотят добиваться результата. Они становятся чемпионами и думают, что в этом их заслуга. А на самом деле не их. Нужно из себя что-то выдавливать всем игрокам, раз они попали в «Зенит». Дали тебе сыграть пять матчей в сезоне, так проведи их достойно. А зачем это делать, если ты и так будешь чемпионом?

- Кредит доверия к тренерскому штабу у вас еще есть?

- Я даже не ставлю такой вопрос. Вообще тренерские отставки и назначения в России не поддаются никакой логике. А что такого произошло, что Семак должен сейчас подвергаться какой-то критике? Ничего не случилось. Семак – многократный чемпион страны. Ну да, вышла осечка. Даже если команда не выиграет чемпионат, в чем проблема? А, скорее всего, «Зенит» и в этом году возьмет золото. Зимой тренерский штаб все проанализирует, кто-то из ребят прибавит, кого-то уберут. Состав-то есть.

- Со стороны кажется, что Семак слишком спокойно реагирует на поражения и неудачи команды.

- Мне кажется, наоборот, эмоции у него есть. Глаза горят. Не может у спортсмена не быть эмоций. Он просто держит определенный имидж, чтобы не казалось, что у него какая-то истерика. Впадать в истерику – это только создавать дополнительные слухи. А Семак держит лицо и правильно поступает, чтобы не нервировать футболистов. Уверен, у него также как всегда есть желание побеждать.  

- Вы не считаете, что и Вендел и Клаудиньо полностью исчерпали себя в «Зените»?

- Не знаю, как это можно оценить. В прошлом сезоне получилась натужная победа в чемпионате, и в этом есть проблемы. Эти ребята определяют результат «Зенита». Все победы во многом были благодаря ним. Не нужно принижать их важность. Если они не могут сейчас делать результат, другие должны это делать.

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- Вопрос «Кто станет чемпионом?» актуален?

- Конечно. До мая будет не понятно, кто станет чемпионом. Претендовать на золото, кроме «Зенита», будут «Краснодар», «Спартак». Возможно, что-то зимой изменятся в «Локомотиве», в ЦСКА. Мне сложно судить, потому что чемпионат разбит на два разных турнира. Зимний перерыв может многое поменять. Мне такой формат не очень нравится, но мы принимаем то, что нам предлагают. Для «Спартака», конечно, перерыв не на пользу. Команда набрала ход, но за зиму может многие поменяться. А «Зениту» перерыв нужен, чтобы разобраться со своими проблемами. 

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепёхин

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