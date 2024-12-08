Червиченко - о поражении «Зенита»: «Гореть дома аутсайдерам – это какой-то глубокий кризис»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прогрессе Манфреда Угальде, борьбе за золото и очередной осечке «Зенита».

- Крупные победы «Спартака» уже не удивляют?

- Безусловно, команда набрала отличный ход, сыгралась, поймала кураж. Сейчас на этом отрезке все идеально, кроме осечки с «Ростовом» в Кубке России. Обидно, что чемпионат прерывается. Я, например, не уверен, что «Спартак» после перерыва будет такой же разудалый, потому что этот же «Спартак», но очень неубедительный, мы видели в начале сезона. Если бы чемпионат проводился по нормальной системе «весна-осень», то финиш сезона был бы очень интересный.

- «Спартак» будет бороться за золото? «Зенит» проиграл второй матч подряд и выглядит уже не таким непобедимым, как раньше.

- Питерцы проиграли дома «Крыльям Советов», сейчас «Акрону». Причем по делу. «Зенит» не убедителен, как и его лидерство. Нельзя два раза подряд дома на финише первого отрезка выступать так безобразно. Гореть дома аутсайдерам – это какой-то глубокий кризис.

- В чем видите проблему «Зенита»?

- Передержали бразильцев, а это хуже скисшего помидора. Мы помним Карвальо в ЦСКА. Когда его не отпустили, он сразу десять килограмм набрал и вообще перестал играть. И так практически со всеми. Они зажглись, ярко сыграли, получили эмоции и деньги, а дальше их жизнь – это карнавал. Надо этот момент тонко чувствовать и отпускать. Этих вовремя не отпустили. Я понимаю, что столетие клуба и тут гарантированное качество, команда гарантировано с ними выиграет. Мысли руководства понятны. Но, на мой взгляд, они не очень правильные. Этим бразильцам столетие клуба до одного места. Им главное ноли на счете. Поэтому отсутствие эмоций не дает «Зениту» возможности феерически выступать. Пока выигранные матчи в последнее время кажутся какими-то вымученными. Ну и будь в «Краснодаре» тренер-победитель, а не Мусаев, «быки» могли бы сейчас спокойно уходить на перерыв с очень приличным отрывом. Но мы видим «Краснодар» таким, как всегда. Когда остается два шага до финиша, он падает и размякает, как мякиш.

- Угальде для вас является открытием сезона?

- То, что он будет на первой строчке среди бомбардиров, для меня парадокс. У него какое-то поразительное чувство мяча и голевого момента. В этом плане все отлично. Они сыгрались, эти коротыши. Получается, что двухметровые защитники не могут ничего сделать с этой мелкотравчатой троицей. Они делают из этих высоких защитников клоунов который матч подряд.

- Дуэт Угальде с Барко сейчас является вторым по результативности в Европе.

- Если эту пару поставить в Испании или Англии, я вас уверяю, что они будут двадцатку замыкать.

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- Почему?

- Одно дело отгрузить какому-нибудь «Пари НН» три-пять мячей, а другое - играть на европейском уровне. Вы думаете, там кто-то даст подрабротать с отскока или бегать, как Барко с мячом, как он здесь бегает? В прошлые выходные я смотрел матч «Боруссия» - «Бавария» и там «Бавария» проигрывала 0:1, и потом она включила скорость, когда надо было сравнять счет. Это что-то. Я такого вообще не видел в нашем чемпионате. Это какие-то монстры бегали, не останавливающиеся. Все время давление, моменты, прессинг, скорость, жуть просто. И потом я смотрел матч РПЛ и думал: Господи, на каких же мы разных футбольных планетах живем! Так и тут. Да, эти два парня неплохо выглядят, но я вас уверяю, в Германии они бы не попадали даже в двадцатку, потому что там защитники знают, что с такими игроками делать. И с такими габаритами, как у этих двоих, там не то что не набегаешься, и не назабиваешься, а вообще живым бы с поля уйти.

- Пишут об интересе к Угальде со стороны иностранных клубов. Вы в это верите?

- Что-то я очереди пока не вижу, уходящей за горизонт. Его купили за 13 миллионов, плюс агентам накидали. С подъемными получилось около 15 миллионов. Какое может быть предложение? Такими футболистов за десятку полна Европа. С учетом завышенной для России стоимости, его цена 7-8 миллионов. Ну, сейчас он провел великолепный отрезок. Ну, пусть 10 миллионов. Его «Спартак» отпустит за такие деньги? Где он найдет такого забивного форварда за такие деньги? Какой смысл его отпускать? Он приигрался, влился в команду. Главное, чтобы это все, как это часто бывало, не было яркой вспышкой и отрезком. Эти же ребята завалили начало сезона и пять-шесть туров назад шли с отставанием очков в восемь или одиннадцать от лидеров. Да, они выправили ситуацию, провели блестящий конец этого отрезка чемпионата, но кто знает, какими мы их увидим при возобновлении сезона. Мне бы очень хотелось, чтобы «Спартак» догнал лидирующую группу и поборолся за чемпионство, но его еще хорошо судили весь этот отрезок, пока не чувствовали в нем соперника. Сейчас «красно-белые» подтянулись поближе, и, возможно, люди почувствуют, что это угроза юбилейной команде, и у них начнутся такие же проблемы, как у «Краснодара».

Елена Григорьевская