Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не видит московский «Локомотив» в тройке призёров чемпионата России.

«Я ещё в начале сезона говорил и сейчас говорю, что не вижу «Локомотив» в топ-3. Он и так сделал невозможное, что большую часть чемпионата находился в тройке. Можно сказать, что «Локомотив» прыгнул выше головы. Посмотрите мои интервью и других экспертов, кто его ставил в тройку? Никто. Я остаюсь при своём мнении, потому что многие переобуваются, но я не буду», - сказал Мостовой.

Сегодня, 8 декабря, «Локомотив» на выезде сыграет против «Краснодара» в 18-м туре чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит – в 19:30 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.