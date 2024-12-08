Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлении московского клуба в первом круге РПЛ.

«В принципе, «Спартак» добился успеха в первой части сезона. Команда от первого места отстаёт на два очка всего лишь. Конечно, это благодаря Станковичу, за этот короткий промежуток времени была нестабильная игра. Но он менял состав, просматривал на кого можно опереться. Сейчас стал стабильный состав, а это очень важно, из-за этого момента выстраивается хорошая игра у команды», - сказал Тарханов.

«Спартак» ушёл на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда после 18 туров набрала 37 очков и уже отстаёт от лидера Премьер-лиги, «Зенита», на два очка.