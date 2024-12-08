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Грядут революционные изменение правил, которые коснутся игры вратарей

08 Декабря 2024 • 11:07 Комментировать (1)

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен продлить время, в течение которого вратарь может удерживать мяч, с шести до восьми секунд, а в случае превышения этого времени команда может быть наказана угловым или вбрасыванием аута для команды противника.

Что известно на данный момент

На последнем заседании IFAB, состоявшемся 2 декабря, обсуждался ряд вопросов. Помимо прогресса в отношении новой, более продвинутой модели VAR и связью между капитанами и судьями, третий по важности вопрос связан со временем, в течение которого вратари могут удерживать мяч в руках. Это правило может кардинальным образом измениться со следующего сезона.

До сих пор правило разрешало вратарю контролировать мяч руками не более шести секунд, прежде чем ввести его в игру. Международный совет считает, что слишком долгое удержание мяча вратарём является несправедливой тактикой, так как у команды противника нет шансов вернуть владение мячом, поскольку у вратаря нельзя отнять игровой снаряд, когда он контролирует его. Такая ситуация вызывает явное разочарование и у зрителей.

До сих пор, если вратарь удерживает мяч более шести секунд, его наказывают свободным ударом. Однако, как подтверждают сами члены IFAB, судьи редко его применяют, главным образом по двум причинам. Во-первых, потому что очень сложно определить свободный удар, следует ли его выполнять на расстоянии девяти метров от ворот или ближе, когда защитникам приходится находиться на линии ворот. А во-вторых, потому что есть те, кто считает, что это наказание даёт чрезмерное преимущество команде, не нарушившей правила, поскольку вероятность забить гол высока, в то время как у них не было возможности забить гол, когда произошло нарушение, поскольку они не владели мячом.

В то же время Международный совет подтвердил, что вратари, которые держат мяч более шести секунд, делают это, чтобы тянуть время, задерживать игру и тем самым снижать риск потери мяча своей командой. Тогда ясно, что наказание с потерей владения мяча имеет явно сдерживающее воздействие на команду и вратаря, который тянет время.

Вследствие этого IFAB пришёл к выводу, что запрет вратарю слишком долго удерживать мяч, а также возобновление игры приводит к тому, что вратарь и его команда должны передать владение мячом, но, при этом, не давая преимущества команде соперника.

Они держат мяч до 20 секунд!

Международный совет столкнулся с двумя примерами, когда вратарь удерживает мяч руками. С одной стороны, он не может быстро ввести мяч в игру из-за того, что его партнёры ещё не на своей позиции, либо команда соперников просто мешает голкиперу выполнить быстрый ввод мяча. В этих случаях вратарь обычно удерживает мяч примерно шесть-восемь секунд.

А потом вратарь решает терять время, часто без необходимости падая на землю и оставаясь там, прежде чем медленно встать. В этих случаях он удерживает мяч более шести секунд, иногда достигая 20 секунд и более. Такой вариант очень часто встречается, когда команда уже ведёт в счёте и на последних секундах голкипер просто тянет время.

Именно поэтому IFAB собирается начать эксперимент восьмисекундного ограничения с целью не наказывать тех вратарей, которые действительно хотят вовремя ввести мяч в игру, но по независящим от них причинам не могут этого сделать. И будет два способа наказать вратарей, которые не соблюдают правила: угловой удар или вбрасывание.

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Рефери поднимет руку за пять секунд до конца

Процедура будет следующей. Судья начнёт отсчёт восьми секунд, когда вратарь будет чётко контролировать мяч руками. Рефери поднимет руку, чтобы показать обратный отсчёт от пяти секунд до нуля. Угловой или вбрасывание в результате нарушения будет выполнено со стороны поля, ближайшей к тому месту, где находился вратарь в момент применения санкции.

Фото: Globallookpress.com

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
08 Декабря 2024 в 11:29
не думаю, что это нужно.....никто не мешает команде играть и атаковать, когда мяч НЕ у вратаря соперника....а сколько примеров, когда команда занималась ерундой весь матч, а на последних минутах начинает играть, естественно времени не хватает, соперник старается придержать мяч, то у вратаря, то медленно выкидывать аут или разыгрывать от ворот.....ну это маленькие хитрости......вопрос, почему команда начинает играть в последние 5-10 минут? где они были раньше?
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