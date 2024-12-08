«Краснодар» – «Локомотив»: Возможные стартовые составы на центральный матч тура чемпионата России

В последнем официальном матче 2024 года в российском футболе «Краснодар» примет московский «Локомотив». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на эту встречу.

«Краснодар»: Агкацев (вр), Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Ленини, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба.

«Локомотив»: Лантратов (вр), Сильянов, Ньямси, Монтес, Ненахов, Баринов, Карпукас, Пиняев, Батраков, Самошников, Воробьёв.

У «железнодорожников» давно травмирован защитник Лукас Фассон. Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев с повреждением завершал прошлый матч своей команды – против «Спартака» (0:3).

«Локомотив» в предыдущем туре проиграл «Химкам» (1:3). Если он выиграет у «Краснодара», то приблизится к нему на расстояние одного очка. Если победят «быки», то они возглавят турнирную таблицу.

Матч «Краснодар» – «Локомотив» пройдёт сегодня, 8 декабря, на стадионе «Краснодар» в столице Кубани. Стартовый свисток прозвучит в 19 часов 30 минут. За прямой текстовой трансляцией можно будет наблюдать здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов