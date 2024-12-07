В «Зените» ответили, будет ли уволен Семак

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился информацией о будущем Сергея Семака на посту главного тренера команды.

Напомним, «Зенит» сенсационно проиграл дома «Акрону» (1:2) в рамках 18-го тура чемпионата России. Данное поражение стало вторым подряд для действующего чемпиона страны.

— Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял, поясняю: контракт Сергея Богдановича Семака с ФК «Зенит» действует до завершения сезона‑2029/30, — заявил Медведев «Матч ТВ», отметив, что договор будет полностью исполнен.

Напомним, Семак работает в «Зените» с 2018 года. После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» занимают первое место в таблице, набрав 39 баллов.