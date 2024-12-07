Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой выделил три команды, которые разыграют золото РПЛ

07 Декабря 2024 • 23:37 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
1 1.87 X 4.00 2 4.00
Через 19 ч. 17 мин.

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

По мнению эксперта, теперь борьба за золотые медали пройдет не только между «Зенитом» и «Краснодаром», ведь к лидерам уже подтянулся «Спартак».

— А «Зенит» всех удивил. Все в шоке. Никто не думал, что так получится. Поэтому интрига будет до конца чемпионата. Конечно, если «Спартак» где-нибудь не оступится…», — приводит слова Мостового Betonmobile.

Напомним, «Зенит» проиграл два последних матча РПЛ, а «Спартак» выдал серию из шести побед, что позволило команде Деяна Станковича вплотную подобраться к лидерам.

В настоящий момент «Зенит» остается на вершине таблицы, имея 39 очков. Далее идут «Краснодар» (38) и «Спартак» (37), но у «быков» еще есть игра в запасе, которая может вывести их в лидеры.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Краснодар Александр Мостовой ещё теги

Новости по матчу

07 Декабря
20:57
Бесплатная ставка и прогноз на матч Краснодар — Локомотив чемпионата России — 8 декабря 2024
20:29
Прогноз и ставка от Александра Мостового на матч Краснодар – Локомотив РПЛ – 8 декабря 2024
20:23
Прогноз и ставка от Романа Павлюченко на матч Краснодар – Локомотив РПЛ – 8 декабря 2024
19:34
Агент объяснил, при каких обстоятельствах Батраков может попасть в «Манчестер Сити»
18:44
«Зенит» потеряет лидерство в РПЛ перед зимним межсезоньем при одном условии 2
17:05
Ставка и прогноз на точный счёт матча Краснодар — Локомотив РПЛ — 8 декабря 2024
06 Декабря
22:59
Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Краснодар» - «Локомотив»
20:56
Ставка и прогноз на матч Краснодар — Локомотив РПЛ — 8 декабря 2024
20:51
Кечинов: «Жаль, что начинается перерыв – «Спартак» в сумасшедшей форме»
20:45
Кордоба высказался об уровне форвардов в РПЛ
19:54
Газинский ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом»
15:29
Назначен судья на матч «Краснодар» - «Локомотив»
15:25
Эштреков рассказал, что нужно Батракову, чтобы достичь уровня «Манчестер Сити»
14:58
Гуренко сравнил Батракова с Модричем 2
14:10
Игрок «Локомотива» Ньямси — о спаде: «Мы все немного устали»
14:02
Мостовой: «Краснодару» нужно вернуть Ивича»
05 Декабря
23:06
Борис Игнатьев: «Локомотиву» не хватает свежести и быстроты»
21:57
Мостовой: «Не верю, что «Краснодар» сможет проиграть два раза подряд»
21:52
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар – Локомотив чемпионата России – 8 декабря 2024
21:08
Кечинов: «В игре «Краснодара» и «Локомотива» фаворита нет»
20:55
​Билялетдинов предсказал ничью в матче «Локомотива» и «Краснодара»
20:02
Булыкин: «Галицкому надо продавать Сперцяна в «ПСЖ» за 20 миллионов; против «Зенита» у «Краснодара» шансов немного» 4
17:57
Логашов: «Ощущение, что «Локомотив» устал»
17:43
Гладилин высказался о матче «Краснодар» - «Локомотив»
16:21
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Я уже подумал, что Угальде закончил, как Батраков и Глушенков»
14:36
Хомуха - о «зимнем лидере» лиги: «Зенит» сохранит первое место, второю ошибку подряд он не совершит»
13:49
«У «Зенита» застой, «Локомотив» лихорадит, а «Спартаку» не хватает стабильности» - Точилин о претендентах на золото РПЛ
13:40
Губерниев: «Не вижу у «Локомотива» надлома»
11:44
Беляев: «Молодёжь у «Локомотива» высшей пробы»
04 Декабря
14:43
Шишкин объяснил спад «Локомотива»
03 Декабря
20:34
Сенников: «Локомотив» может бороться за высокие места»
18:14
Стало известно, почему Джикия не перешёл в «Локомотив»
16:03
Сторожук: «В потенциале Агкацев может попробовать свои силы в Европе»
14:32
Газинский ответил, готов ли Сперцян к Европе
13:35
Сторожук – о Мураде Мусаеве: «Он всё делает правильно»
12:12
Галактионов: «Знаем, что нам нужно переделать внутри»
02 Декабря
20:13
Галактионов запретил игрокам «Локомотива» разговаривать с арбитрами
12:51
«Спартак» интересуется защитником «Локомотива»
12:45
Московский клуб пропустил восемь мячей в крайних двух турах РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе «Спартак» выбрал нового полузащитника - известно имя Роналду обновил мировой рекорд Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Беллингем ответил на извинения Вальверде после поражения «Реала» «Реал» назвал виновного в поражении Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао «Спартак» хочет досрочно вернуть игрока из аренды
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый
Спортивные новости
Рыбин высказался о новом контракте Шестёркина Два гола и ассист Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Зенит Зенит
Акрон Акрон
1
2
1.15 7.40 15.00
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Крылья Советов Крылья Советов
3
1
1.84 3.65 3.95
Видео
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Рубин Рубин
2
3
2.55 3.15 2.75
Видео
08.12.24 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Химки Химки
1.33 5.40 7.80
Видео
08.12.24 в 16:30
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.95 3.35 1.93
Видео
08.12.24 в 19:00
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
2.04 3.65 3.25
Видео
08.12.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.98 3.85 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
07 Декабря
23:46 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» ответили, будет ли уволен Семак
23:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой выделил три команды, которые разыграют золото РПЛ
23:31 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: «Было бы прикольно, если бы Промес по тайму провёл за «Спартак» и «Юнайтед»
23:17 · Россия. Премьер-лига
Гасилин: Дзюба закрыл рты скептикам 1
23:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об успехах «Спартака»: «Главное, чтобы не вылез Абаскаль»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Бителло хочет покинуть Россию — известна причина слухи
21:53 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Есть и позитивные моменты, но могли и лучше сыграть»
21:49 · Россия. Премьер-лига
Александр Горшков: «Один шанс — и Дзюба забил головой как молотком»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Мы добыли уже 14 таких волевых очков в сезоне»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Шавло оценил шансы «Спартака» на чемпионство
21:27 · Россия. Премьер-лига
Угальде ответил, кого из действующих нападающих считает лучшими на своей позиции
21:20 · Россия. Премьер-лига
Тесленко: «У нас уже были такие матчи, с «Акроном» мы переламывали тоже»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Угальде: Мне было тяжело играть на фланге
21:08 · Россия. Премьер-лига
Чернов назвал своих любимых игроков «Спартака»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Хубулов назвал Дзюбу великим российским нападающим
20:36 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «Появление Барко сделало «Спартак» сильнее»
20:34 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» уже ведёт в матче с махачкалинским «Динамо»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Лончар встал в один ряд с Батраковым и Барко по голевым действиям в РПЛ
20:29 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Зенит» находится под таким давлением, с которым не справляется» 10 эксклюзив
20:26 · Россия. Премьер-лига
Угальде — о безголевой серии в прошлом сезоне: «Старался сохранять спокойствие»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Наумов: Такому «Зениту» «Спартак» наколотил бы пять мячей» 1 эксклюзив
20:24 · Россия. Премьер-лига
Странная ситуация в «Телеграме» «Крыльев Советов»: Солдатенков сделал заявление 2
20:17 · Россия. Премьер-лига
Угальде ответил, в чём ещё хочет прибавить
19:51 · Россия. Премьер-лига
Угальде рассказал, в чём прибавил «Спартак»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Футболисты «Крыльев Советов» пошли против клуба 1
Все новости