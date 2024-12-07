Мостовой выделил три команды, которые разыграют золото РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

По мнению эксперта, теперь борьба за золотые медали пройдет не только между «Зенитом» и «Краснодаром», ведь к лидерам уже подтянулся «Спартак».

— А «Зенит» всех удивил. Все в шоке. Никто не думал, что так получится. Поэтому интрига будет до конца чемпионата. Конечно, если «Спартак» где-нибудь не оступится…», — приводит слова Мостового Betonmobile.

Напомним, «Зенит» проиграл два последних матча РПЛ, а «Спартак» выдал серию из шести побед, что позволило команде Деяна Станковича вплотную подобраться к лидерам.

В настоящий момент «Зенит» остается на вершине таблицы, имея 39 очков. Далее идут «Краснодар» (38) и «Спартак» (37), но у «быков» еще есть игра в запасе, которая может вывести их в лидеры.