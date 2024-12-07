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Никита Чернов: «Было бы прикольно, если бы Промес по тайму провёл за «Спартак» и «Юнайтед»

07 Декабря 2024 • 23:31 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием о возможном товарищеском матче с дубайским «Юнайтед», за который играет Квинси Промес.

Напомним, нидерландец на протяжении многих лет выступал за «Спартак», однако минувшим летом покинул клуб из-за проблем с законом. С сентября 32-летний Промес выступает за «Юнайтед» из второй лиги ОАЭ.

Чернов признался, что хотел бы встретиться на сборах с Промесом, ведь они продолжают поддерживать связь.

— Было бы прикольно, если бы Квинси за каждую команду по тайму провел. Но там уже пусть клубы сами между собой договариваются, — приводит слова Чернова Legalbet.

Стоит сказать, что предстоящей зимой «Спартак» проведет три сбора, один из которых — в ОАЭ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов Квинси Промес Дубай Юнайтед ещё теги
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