Гасилин: Дзюба закрыл рты скептикам

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался об игре форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.

В 18-м туре чемпионата России «Акрон» одолел на выезде «Зенит» со счетом 2:1. Автором победного мяча стал 36-летний Дзюба.

Эксперт заявил, что по сей день считает Дзюбу одним из лучших игроков РПЛ, это человек с характером.

— Не надо говорить, что он прибил «Зенит» в этой игре. Это слишком громко. Но закрыл рты. В том числе и мне как эксперту, — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба забил три гола в 11 матчах. До рекорда Александра Кержакова (233 гола) форварду «Акрона» остался всего один мяч.