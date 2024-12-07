Мостовой — об успехах «Спартака»: «Главное, чтобы не вылез Абаскаль»

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался об успешных результатах «красно-белых» в последних матчах РПЛ.

— Все, что я говорил, происходит: и «Спартак» наверху, и Станкович в полнейшем порядке. Главное, чтобы не вылез Абаскаль, — приводит слова Мостового «Советский спорт».

Сегодня, 7 декабря, «Спартак» разгромил на своем поле «Пари НН» со счетом 3:0. Данная победа стала уже шестой подряд для команды Деяна Станковича в текущем розыгрыше чемпионата России.

Отметим, что «Спартак» одержал четыре разгромные победы кряду, повторив свой же рекорд 1993 года.