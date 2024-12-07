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Бителло хочет покинуть Россию — известна причина слухи

07 Декабря 2024 • 22:21 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
Через 14 ч. 51 мин.

Полузащитник московского «Динамо» Бителло может сменить клубную прописку ближайшей зимой. Об этом сообщает Globo.

По данным источника, 24-летний бразилец хочет уехать из-за СВО. При переходе в «Динамо» Бителло рассчитывал, что конфликт быстро разрешится, но этого не случилось, поэтому игрок хочет вернуться на родину и выступать в Кубке Либертадорес, чтобы попасть в сборную Бразилии, отмечает источник.

Сообщается, что одним из вариантов продолжения карьеры для Бителло является «Ботафого», который близок к чемпионству в этом сезоне.

Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года. Покупка полузащитника обошлась «бело-голубым» в десять миллионов евро.

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