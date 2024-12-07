Биджиев: «Есть и позитивные моменты, но могли и лучше сыграть»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Наверное, сложно найти эмоции после такого матча, когда надо вытягивать все силы?

- К сожалению, вы правы, что получились два разных тайма. Я считаю, что мы начали очень хорошо и не должны были так пропускать легко, как мы пропустили эти мячи. Это меня больше всего расстроило, потому что легко дали забить первый мяч в свои ворота. И остальные мячи то же самое. Поэтому есть досада и разочарование. Несмотря на то, что было очень тяжелая поле, в первом тайме мы старались играть в футбол, играть внизу и забили два хороших мяча. К сожалению, в отдельных эпизодах могли сыграть лучше и не сыграли. Отсюда и результат.

- Бригада ВАР посматривала один из мячей. Были ли у вас сомнения, что в очередной раз ошибка против «Динамо» со стороны судей?

- Если честно, не видел, мне показалось, что по первому голу там, когда ВАР просматривал, что что-то там было. Я видеоповтора не видел, поэтому ничего сказать не могу. Второй мяч с углового, я не пойму с кем вратарь столкнулся. Если там было нападение на вратаря, то раз тогда там ВАР смотрели, что сейчас говорить? Во всех эпизодах.

- Резюме по этому году, когда «Динамо» подарило всем болельщикам Премьер-лигу и Кубок. Все-таки больше позитивных моментов, или есть такое, что прямо здесь хотелось исправить.

- Пока двоякое ощущение по эмоциям. Я считаю, что есть и позитивные моменты, но могли и лучше сыграть. У нас все-таки недобор очков присутствует. Поэтому от этого есть такая разочарованность. В целом здесь надо делать выводы и готовиться дальше.