Александр Горшков: «Один шанс — и Дзюба забил головой как молотком»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался об игре нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в матче с «сине-бело-голубыми».

Игра 18-го тура Российской премьер-лиги завершилась выездной победой «Акрона» со счетом 2:1. Автором победного гола стал 36-летний Дзюба.

Горшков заявил, что Дзюба специалист по голам бывшим командам, ведь он не впервые забивает в подобных играх.

«Честно говоря, всю игру пешком ходил, но мастерство и опыт не отнять. Один шанс — и забил головой как молотком. Специалист», — приводит слова Горшкова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Дзюба появился на поле в десяти матчах чемпионата России, отметился тремя голами и оформил три ассиста.