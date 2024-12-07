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Из-за кого «Динамо» Махачкала умудрилось проиграть «Рубину», ведя в два мяча

07 Декабря 2024 • 21:45 Комментировать
Динамо Махачкала
2:3
Рубин

Команда Хасанби Биджиева могла проиграть дома несколько недель назад «Оренбургу», но одержала тогда волевую победу. А теперь камбэк оформил соперник махачкалинского «Динамо». Проигрывая в Каспийске в два мяча, «Рубин» сформировал себе победу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно рассказывает, кто из состава хозяев был недостаточно хорош на поле, чтобы их команда хотя бы не проиграла.

Статистика матча: владение мячом – 54:46, удары по воротам – 13:7, в створ – 6:3, угловые – 1:7.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

 

Протокол игры  
Динамо Махачкала2:3Рубин
(1:0) Джапо Ян16'  
(2:0) Мрезиг Хуссем39'  
  43'Йочич Богдан (2:1)
  56'Тесленко Егор (2:2)
  69'Шабанхаджай Дардан (2:3)
Волк ДавидПальцев ВалентинАлибеков МуталипШумахов ИдарКагермазов Сослан 82' (Юсупов Залимхан ( 82') Глушков Никита Сергеевич 82' (Хоссейннеджад Джавад Мохаммад ( 82') Мрезиг ХуссемДжапо Ян  62' 73' (Магомедов Ражаб ( 73') Сердеров Сердер  45' 62' (Гаджиев Абакар ( 62') Агаларов Гамид 73' (Сундуков Темиркан ( 73') Касинтура Эгаш
Запасные: Гаджиев ШамильКотин НикитаКирш ИльяЗинович КириллАнгбан ВикторьенМагомедов ТимурТабидзе Джемал
Ставер ЕвгенийТесленко ЕгорВуячич Игор  75'Грицаенко АлексейБезруков Руслан  86'Рожков Илья 78' (Нижегородов Константин ( 78') Шабанхаджай Дардан 88' (Ходжа Велдин ( 88') Йочич Богдан 88' (Иванов Олег ( 88') Иву УгочуквуЧумич Никола 47' (Чуни Марвин ( 47'  90') Даку Мирлинд
Запасные: Апшацев МаратРахмоналиев УмаралиФамейе ДжоэльЛомовицкий АлександрНигматуллин АртурАшурматов РустамМукба ЭнриКорец Никита
07 декабря. Стадион "Анжи-Арена" (Каспийск).
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ДАВИД ВОЛК – 2,0. Обычно молодого вратаря махачкалинцев хвалят, но тут можно только похвалить наоборот. Объективно: две ошибки Волка привели к двум решающим голам «Рубина». Счёт был 2:1, а стал 2:3. Во-первых, Давид не зафиксировал мяч после углового, а во-вторых, пропустил мяч через себя, когда Шабанхаджай устанавливал итоговые цифры в протоколе.

ЯН ДЖАПО – 5,5. У него достаточно высокая оценка для игрока антирейтинга, потому что он забил гол. В чужие ворота. Также Ян мог стать автором результативной передачи, но там Касинтуре помешал забить Ставер. В целом точность передач у Джапо оказалась плохая – 57 процентов. И в разрушении Ян как-то пассивно выглядел. В частности, не попытался прервать ассист Йочича на Шабанхаджая (иначе это вовсе был бы не ассист уже).

ВАЛЕНТИН ПАЛЬЦЕВ – 3,0. Как и Волку, реверансов ему отвесили много, но в последних матчах Пальцев не впечатляет. Может, подустал, и ничего страшного, но фиксируем как есть сейчас. Защитника с точностью пасов в 50 процентов условный «Зенит», «Спартак» или ЦСКА не купит. Из двенадцати длинных передач десять у Валентина вышли не туда. И при обороне он упускал оппонентов.

СОСЛАН КАГЕРМАЗОВ – 2,5. Уж зацепились за эту точность передач… У Кагермазова она катастрофическая – 33 процента (14 пасов в никуда из 21 всего). Также в отрицательном активе Сослана потеря мяча перед ключевым голом «Рубина». Скажете, на таком плохом поле всё логично? Так почему тогда у Касинтуры, игрока атакующей группы, один неудачный пас приходился на шесть удачных (пять против тридцати, точность 86 процентов)?

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Махачкала

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