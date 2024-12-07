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Рахимов: «Мы добыли уже 14 таких волевых очков в сезоне»

07 Декабря 2024 • 21:42 Комментировать
Динамо Махачкала
2:3
Рубин

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- Наверное, волевая победа тем более слаще в Махачкале, где, наверное, каждый метр поля пропитан борьбой и неуступчивостью?

- Понятно, что тяжелый очень матч. Мы ждали такого матча, потому что знаем, что «Динамо» - команда, которая бьется за каждый мяч, навязывает борьбу. Тем более, команда повела 2:0. Я не помню в этом сезоне игры, когда команда, ведя в счете 2:0, могла уступить. Хорошая победа над очень хорошим соперником. Очень тяжелая игра, но отмечу свою команду, которая проявила характер, жажду борьбы, огромное желание. Мне сейчас сказали, что мы добыли уже 14 таких волевых очков. Это хороший показатель, очень рад за команду. Но хотелось бы, чтобы и Махачкала набирала очки.

- Рожков сегодня был заменен, по-моему, он даже получил травму и доигрывал на волевых. Что вы ему сказали? Просили додержаться немного? Все ли с ним в порядке? Это отчасти могла быть тактическая замена, если бы не было повреждения?

- Он уже в перерыве почувствовал себя не очень хорошо, но он сказал, что отдаст все, что может по максимуму, он выйдет, и его менять не нужно. Просто у нас не была еще готова замена, поэтому я его просил доиграть 1-2 минуты, чтобы подготовить замену.

- Даку сегодня не забил, но, по-моему, его участие и его организация атак была на высоте. Это один из таких матчей, когда он проявил себя более чем. Считается, что нападающие - эгоисты по сути. Прокомментируйте игру Даку при построении атаки.

- Я не думаю, что нужно отмечать одного Даку, нужно в атаке отметить всех игроков. Мы должны отметить обязательно Шабанхаджая, который провел очень хороший матч, который выполнил большой объем работы. Мы должны отметить Чуни, который вышел очень хорошо. На тяжелом поле, в тяжелой игре, когда ты проигрываешь, поэтому Даку проявил свои определенные хорошие качества, но я бы все-таки отметил сегодня командные действия.

- Понятно, что у Безрукова была небольшая ошибка в матче с ЦСКА. Как сегодня он воспринял то, что нужно было изменить в своей игре, чтобы доказать, что он по праву занимает место на бровке.

- Руслан хорошо анализирует свои ошибки, мы не обращали внимания, не говорили и не делали акцент на его ошибках, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает. Руслан делает, анализирует и сегодня выглядел в принципе неплохо.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин.Рашид Рахимов

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