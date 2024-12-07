Шавло оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Футбольный функционер Сергей Шавло, работавший в «Спартаке», поделился мнением о шансах «красно-белых» в борьбе за золотые медали РПЛ.

Специалист считает, что у «Зенита» наступил спад, ведь команда завалила концовку, а «Спартак» наоборот много забивает и отлично смотрится.

— У «Спартака» хорошие шансы стать чемпионом, команда стала стабильной, все довольны, — приводит слова Шавло портал «РБ Спорт».

По итогам 18 сыгранных туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 37 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два балла.