Угальде ответил, кого из действующих нападающих считает лучшими на своей позиции

Центральный нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, каких действующих форвардов он считает лучшими.

— Мне нравятся Лаутаро Мартинес из «Интера», Хулиан Альварес из «Атлетико». Впечатляет, как они двигаются, как прессингуют, как работают с мячом, — приводит слова Угальде пресс-служба «красно-белых».

В нынешнем сезоне костариканец принял участие в 22 матчах с учетом РПЛ и Кубка России, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.

«Спартак» отправился на зимний перерыв, находясь на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. У команды Деяна Станковича 37 баллов после 18 туров.