Тесленко: «У нас уже были такие матчи, с «Акроном» мы переламывали тоже»

Лучший футболист встречи «Динамо» Махачкала - «Рубин» Егор Тесленко для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Можно сказать, что команде сегодня удалось то, что не удавалось в прошлых матчах? Вы уже сами догоняли и в итоге перегнали соперника.

- У нас уже были такие матчи. С «Акроном» мы переламывали тоже, удалось выиграть. Но здесь тяжелое поле, тяжелая игра. Бились, старались и во втором тайме перевернули игру.

- С учетом того, что вы защитник, а ваша команда быстро пропустила два мяча, сами бы себе дали награду лучшего игрока?

- Не знаю, не я же выбирал.

- В целом в защите «Рубин» в первом тайме сыграл намного хуже, чем мог бы. С чем это связано? Только ли поле, или такой напор команды хозяев?

- Думаю, здесь и команда хозяев, и поле сыграли свою роль. Поэтому у нас не получалось выигрывать в каких-то моментах.