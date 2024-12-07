Угальде: Мне было тяжело играть на фланге

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о своей игре на позиции вингера.

Костариканец признался, что ранее никогда не играл на фланге, поэтому ему было трудно там действовать.

«Нужно было иначе двигаться, по-другому принимать мяч. Конечно, тренерский штаб подробно объяснял, что от меня требуется, но на деле не все. Не хватало опыта», — приводит слова Угальде пресс-служба «красно-белых».

Форвард отметил, что теперь у него есть опыт игры на фланге, поэтому он готов там появиться при необходимости. При этом Угальде подчеркнул, что ему комфортнее играть в центре атаки.

В этом сезоне 22-летний Угальде забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 18 встречах Российской премьер-лиги.