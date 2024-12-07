Чернов назвал своих любимых игроков «Спартака»

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о том, кто из игроков «красно-белых» является его любимчиком.

— Тихонов, наверное. Он тренировал меня. И Виктор Савельевич Онопко. Это два человека, с которыми я лично знаком и мы даже как-то тренировались вместе, — приводит слова Чернова Metaratings.

В этом сезоне 28-летний Чернов принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Действующий трудовой договор защитника со «Спартаком» рассчитан до конца декабря 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.