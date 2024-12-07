И это ещё не забивал Даку: «Рубин» ушёл с 0:2 на 3:2 и поверг «Динамо» Махачкала

В последнем субботнем матче РПЛ 2024 года махачкалинское «Динамо» принимало «Рубин». Если вспоминать их очную встречу первого круга, то том казанцы выиграли 2:0.

В последнее время все привыкли, что газоны должны быть чуть ли не идеальными, но в Каспийске сейчас сыграли на «огородном» покрытии. Правда ничего страшного – футболисты же профессионалы. «Рубин» перед отчётным матчем опережал «Динамо» из Махачкалы на шесть очков.

В предыдущем туре «Рубин» досадно потерял очки в Москве, пропустив в добавленное время от ЦСКА. Махачкалинское «Динамо» тоже тогда вничью сыграло, но у себя дома. И не в результативную, а в нулевую – команда Хасанби Биджиева поделила очки с «Факелом».

В матчах с участием махачкалинского «Динамо» редко царит феерия. Так и здесь игра сначала выстроилась по достаточно вязкому сценарию. Но только сначала. Это не помешало командам расчехлиться вместе на три забитых мяча к перерыву. И газон не помешал.

На шестнадцатой минуте Кагермазов выполнил подачу справа со штрафного к дальней штанге. 1,85-сантиметровый Джапо легко в той зоне выиграл верх у 1,79-сантиметрового Безрукова и отправил мяч в дальний угол. Потом Джапо сам пробовал подать справа со стандарта, но получилось неудачно.

«Рубин» нередко первые таймы проводит не лучшим образом. Здесь был такой случай. Команда Рахимова в основном занималась разрушением. При этом Угочукву мог сравнять счёт на 35-й минуте. Пришла подача справа, а Иву, стоявший на расстоянии от Пальцева, головой не попал в левую девять.

Классный зигзаг передачами завернули махачкалинцы совсем скоро. Сердеров – вправо на Агаларова. Тот – влево на Мрезига. И Хуссем вонзил мяч под перекладину. 2:0 к перерыву? Нет, 2:1. Нашли свой гол казанцы. Грицаенко закинул в левую часть чужой штрафной, Даку скинул, а Йочич вкрутил низом в правый угол.

То есть в этом матче, как и в предыдущем (против ЦСКА), «Рубин» забил свой первый гол в конце первого тайма. Ну а после пятнадцатиминутного отдыха казанцы продолжили раскочегариваться. Чуни подал справа, а Даку, окружённый соперниками, нанёс головой удар – заблокированный. Почему Мирлинду там вообще пробить позволили, вопрос риторический.

55-я минута – рубеж, когда махачкалинское «Динамо» перестало вести в счёте. Шабанхаджай выполнил подачу углового с левого фланга, и вдруг напортачил Волк. На выходе что-то запутался вратарь хозяев, без мяча остался, а Тесленко хорошенько сориентировался и с разворота ударил ногой в ворота. 2:2.

«Рубин» был на подъёме. Джапо и Мрезиг не помешали Безрукову навесить с правого фланга. Кагермазов в падении не достиг мяча, но и Даку – тоже. В созидании зато каков был Джапо? Подал слева без сопротивления, а Касинтура также без опеки двинул головой в створ – Ставер вытащил за лицевую. Абакар Гаджиев подал стандарт к ближней штанге, теперь уже Муталип Алибеков пробил головой, и Ставер тут забрал мяч намертво.

Забей тогда «Динамо» (в одном из двух моментов, которые шли друг за другом) – и неизвестно, как бы всё обернулось дальше. А так гости не оставили хозяевам ни одного очка. Кагермазов в центре поля допустил потерю, не совладав с отскоком, и Йочич вывел по правому полуфлангу Шабанхаджая. Вывалился Дардан один на один с Волком и сквозь него отправил мяч в коробочку, то есть в ворота. Ошибка вратаря – и 2:3.

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С наскока отыграться у динамовцев не получилось. Шумахов чётким пасом запустил в район левой штанги Агаларова, который низом попал во внешнюю часть сетки. Гамид потянул мышцу, и его вынужденно заменили. Ну и никак махачкалинцы не отыгрались. «Рубин», дав сопернику фору в два мяча, ликвидировал её, ещё и выиграл. Казанцы на девять очков в таблице оторвались от «Динамо» Мх, которое маячит где-то рядом с зоной стыков.

Кирилл Иванцов