Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

И это ещё не забивал Даку: «Рубин» ушёл с 0:2 на 3:2 и поверг «Динамо» Махачкала

07 Декабря 2024 • 20:57 Комментировать
Динамо Махачкала
2:3
Рубин
окончен

В последнем субботнем матче РПЛ 2024 года махачкалинское «Динамо» принимало «Рубин». Если вспоминать их очную встречу первого круга, то том казанцы выиграли 2:0.

Протокол игры  
Динамо Махачкала2:3Рубин
(1:0) Джапо Ян16'  
(2:0) Мрезиг Хуссем39'  
  43'Йочич Богдан (2:1)
  56'Тесленко Егор (2:2)
  69'Шабанхаджай Дардан (2:3)
Волк ДавидПальцев ВалентинАлибеков МуталипШумахов ИдарКагермазов Сослан 82' (Юсупов Залимхан ( 82') Глушков Никита Сергеевич 82' (Хоссейннеджад Джавад Мохаммад ( 82') Мрезиг ХуссемДжапо Ян  62' 73' (Магомедов Ражаб ( 73') Сердеров Сердер  45' 62' (Гаджиев Абакар ( 62') Агаларов Гамид 73' (Сундуков Темиркан ( 73') Касинтура Эгаш
Запасные: Гаджиев ШамильКотин НикитаКирш ИльяЗинович КириллАнгбан ВикторьенМагомедов ТимурТабидзе Джемал
Ставер ЕвгенийТесленко ЕгорВуячич Игор  75'Грицаенко АлексейБезруков Руслан  86'Рожков Илья 78' (Нижегородов Константин ( 78') Шабанхаджай Дардан 88' (Ходжа Велдин ( 88') Йочич Богдан 88' (Иванов Олег ( 88') Иву УгочуквуЧумич Никола 47' (Чуни Марвин ( 47') Даку Мирлинд
Запасные: Апшацев МаратРахмоналиев УмаралиФамейе ДжоэльЛомовицкий АлександрНигматуллин АртурАшурматов РустамМукба ЭнриКорец Никита
07 декабря. Стадион "Анжи-Арена" (Каспийск).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

В последнее время все привыкли, что газоны должны быть чуть ли не идеальными, но в Каспийске сейчас сыграли на «огородном» покрытии. Правда ничего страшного – футболисты же профессионалы. «Рубин» перед отчётным матчем опережал «Динамо» из Махачкалы на шесть очков.

В предыдущем туре «Рубин» досадно потерял очки в Москве, пропустив в добавленное время от ЦСКА. Махачкалинское «Динамо» тоже тогда вничью сыграло, но у себя дома. И не в результативную, а в нулевую – команда Хасанби Биджиева поделила очки с «Факелом».  

В матчах с участием махачкалинского «Динамо» редко царит феерия. Так и здесь игра сначала выстроилась по достаточно вязкому сценарию. Но только сначала. Это не помешало командам расчехлиться вместе на три забитых мяча к перерыву. И газон не помешал.

На шестнадцатой минуте Кагермазов выполнил подачу справа со штрафного к дальней штанге. 1,85-сантиметровый Джапо легко в той зоне выиграл верх у 1,79-сантиметрового Безрукова и отправил мяч в дальний угол. Потом Джапо сам пробовал подать справа со стандарта, но получилось неудачно.

«Рубин» нередко первые таймы проводит не лучшим образом. Здесь был такой случай. Команда Рахимова в основном занималась разрушением. При этом Угочукву мог сравнять счёт на 35-й минуте. Пришла подача справа, а Иву, стоявший на расстоянии от Пальцева, головой не попал в левую девять.

Классный зигзаг передачами завернули махачкалинцы совсем скоро. Сердеров – вправо на Агаларова. Тот – влево на Мрезига. И Хуссем вонзил мяч под перекладину. 2:0 к перерыву? Нет, 2:1. Нашли свой гол казанцы. Грицаенко закинул в левую часть чужой штрафной, Даку скинул, а Йочич вкрутил низом в правый угол.

То есть в этом матче, как и в предыдущем (против ЦСКА), «Рубин» забил свой первый гол в конце первого тайма. Ну а после пятнадцатиминутного отдыха казанцы продолжили раскочегариваться. Чуни подал справа, а Даку, окружённый соперниками, нанёс головой удар – заблокированный. Почему Мирлинду там вообще пробить позволили, вопрос риторический.

55-я минута – рубеж, когда махачкалинское «Динамо» перестало вести в счёте. Шабанхаджай выполнил подачу углового с левого фланга, и вдруг напортачил Волк. На выходе что-то запутался вратарь хозяев, без мяча остался, а Тесленко хорошенько сориентировался и с разворота ударил ногой в ворота. 2:2.

«Рубин» был на подъёме. Джапо и Мрезиг не помешали Безрукову навесить с правого фланга. Кагермазов в падении не достиг мяча, но и Даку – тоже. В созидании зато каков был Джапо? Подал слева без сопротивления, а Касинтура также без опеки двинул головой в створ – Ставер вытащил за лицевую. Абакар Гаджиев подал стандарт к ближней штанге, теперь уже Муталип Алибеков пробил головой, и Ставер тут забрал мяч намертво.

Забей тогда «Динамо» (в одном из двух моментов, которые шли друг за другом) – и неизвестно, как бы всё обернулось дальше. А так гости не оставили хозяевам ни одного очка. Кагермазов в центре поля допустил потерю, не совладав с отскоком, и Йочич вывел по правому полуфлангу Шабанхаджая. Вывалился Дардан один на один с Волком и сквозь него отправил мяч в коробочку, то есть в ворота. Ошибка вратаря – и 2:3.

Реклама


С наскока отыграться у динамовцев не получилось. Шумахов чётким пасом запустил в район левой штанги Агаларова, который низом попал во внешнюю часть сетки. Гамид потянул мышцу, и его вынужденно заменили. Ну и никак махачкалинцы не отыгрались. «Рубин», дав сопернику фору в два мяча, ликвидировал её, ещё и выиграл. Казанцы на девять очков в таблице оторвались от «Динамо» Мх, которое маячит где-то рядом с зоной стыков.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Махачкала

Новости по матчу

Сегодня, 07 Декабря
20:57
И это ещё не забивал Даку: «Рубин» ушёл с 0:2 на 3:2 и поверг «Динамо» Махачкала
20:34
«Рубин» уже ведёт в матче с махачкалинским «Динамо»
19:47
Махачкалинское «Динамо» и «Рубин» обменялись голами в конце первого тайма
19:04
Биджиев: «Давно думали о том, чтобы использовать связку Агаларов - Сердеров»
18:57
Рахимов: «Не совсем правильно говорить, что Пальцев нам «не подошёл»
18:30
«Динамо» Махачкала - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
17:58
Махачкалинское «Динамо» и «Рубин» назвали составы на очный матч РПЛ
02:18
Динамо Махачкала - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
06 Декабря
20:18
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо Махачкала — Рубин РПЛ — 7 декабря 2024
20:15
Надёжная ставка и прогноз на матч Динамо — Рубин чемпионата России — 7 декабря 2024
05 Декабря
20:00
«Рубин» объявил о продлении контракта с Рожковым
13:06
Гаджиев высказался о прогрессе футболистов махачкалинского «Динамо»
01:11
Ставка и прогноз на матч Динамо Махачкала – Рубин чемпионата России – 7 декабря 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе «Спартак» выбрал нового полузащитника - известно имя Роналду обновил мировой рекорд Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Беллингем ответил на извинения Вальверде после поражения «Реала» «Реал» назвал виновного в поражении «Спартак» хочет досрочно вернуть игрока из аренды Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао
«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам
Спортивные новости
Рыбин высказался о новом контракте Шестёркина Два гола и ассист Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
3
0
1.30 5.20 9.40
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Акрон Акрон
1
2
1.15 7.40 15.00
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Крылья Советов Крылья Советов
3
1
1.84 3.65 3.95
Видео
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Рубин Рубин
2
3
2.55 3.15 2.75
Видео
08.12.24 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Химки Химки
1.33 5.40 7.80
Видео
08.12.24 в 16:30
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.95 3.35 1.93
Видео
08.12.24 в 19:00
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
2.04 3.65 3.25
Видео
08.12.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.98 3.85 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Декабря
21:27 · Россия. Премьер-лига
Угальде ответил, кого из действующих нападающих считает лучшими на своей позиции
21:20 · Россия. Премьер-лига
Тесленко: «У нас уже были такие матчи, с «Акроном» мы переламывали тоже»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Угальде: Мне было тяжело играть на фланге
21:08 · Россия. Премьер-лига
Чернов назвал своих любимых игроков «Спартака»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Хубулов назвал Дзюбу великим российским нападающим
20:36 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «Появление Барко сделало «Спартак» сильнее»
20:34 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» уже ведёт в матче с махачкалинским «Динамо»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Лончар встал в один ряд с Батраковым и Барко по голевым действиям в РПЛ
20:29 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Зенит» находится под таким давлением, с которым не справляется» 1 эксклюзив
20:26 · Россия. Премьер-лига
Угальде — о безголевой серии в прошлом сезоне: «Старался сохранять спокойствие»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Наумов: Такому «Зениту» «Спартак» наколотил бы пять мячей» 1 эксклюзив
20:24 · Россия. Премьер-лига
Странная ситуация в «Телеграме» «Крыльев Советов»: Солдатенков сделал заявление 2
20:17 · Россия. Премьер-лига
Угальде ответил, в чём ещё хочет прибавить
19:51 · Россия. Премьер-лига
Угальде рассказал, в чём прибавил «Спартак»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Футболисты «Крыльев Советов» пошли против клуба
19:47 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» и «Рубин» обменялись голами в конце первого тайма
19:47 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Угальде — претендент на звание лучшего игрока РПЛ
19:36 · Россия. Премьер-лига
Лусиано: «Думаю, руководство и тренеры всё понимают» 1
19:35 · Россия. Премьер-лига
Дзюба ответил, почему не праздновал гол «Зениту» 1
19:34 · Россия. Премьер-лига
Агент объяснил, при каких обстоятельствах Батраков может попасть в «Манчестер Сити»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Дзюба прокомментировал свой гол «Зениту»: «Я добился всего»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Ахметов: «Что говорил Семак – останется в раздевалке» 3
19:24 · Россия. Премьер-лига
«Чистый спорт»: «Крылья Советов» отреагировали на поражение «Зенита»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Карапузов прокомментировал поражение от «Спартака»
19:22 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Махачкала довольно быстро повело в матче с «Рубином»
Все новости