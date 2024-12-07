Хубулов назвал Дзюбу великим российским нападающим

Нападающий «Акрона» Владимир Хубулов высказался об игре в одной команде с Артёмом Дзюбой.

«Какого это — играть с Дзюбой в одной команде? Прекрасно», — приводит слова Хубулова «Спорт-Экспресс».

Хубулов отметил, что считает Дзюбу великим российским форвардом в XXI веке.

Сегодня, 7 декабря, «Акрон» сенсационно одолел на выезде «Зенит» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Игра между командами завершилась со счетом 2:1.

Стоит сказать, что 36-летний Артём Дзюба забил победный гол своей команды.

На данный момент «Акрон» занимает девятое место в чемпионате России, имея в копилке 22 очка после 18 туров.