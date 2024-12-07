Угальде: «Появление Барко сделало «Спартак» сильнее»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о своём одноклубнике Эсекьеле Барко.

— Безусловно, появление Эсекьеля сделало нас сильнее. То, как он владеет мячом, как идет в обводку и пасует, впечатляет. А когда нужно, он и борется не менее круто, — приводит слова Угальде пресс-служба «красно-белых».

Напомним, минувшим летом «Спартак» выложил за 25-летнего Барко 13 миллионов евро. В составе «красно-белых» аргентинец сыграл в 22 матчах с учетом всех турниров, забил девять мячей и стал автором шести результативных передач.

Трудовой договор Барко со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.