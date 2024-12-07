«Рубин» уже ведёт в матче с махачкалинским «Динамо»

Второй тайм матча 18-го тура Премьер-лиги с «Рубином» складывается для махачкалинского «Динамо» не лучшим образом.

В начале тайма после навеса с углового с левого фланга вратарь хозяев выбил мяч в колено Егору Тесленко, потом не смог выловить снаряд на отскоке, а игрок «Рубина» с разворота отправил снаряд в сетку - 2:2. Вскоре классный пас из центральной зоны исполнил Богдан Йочич, Марвин Чуни вошел в штрафную чуть правее центра и ударом низом прошил кипера.

2:3 на табло, «Рубин» делит седьмое место с «Ростовом», соперник - 11-й. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.