Лончар встал в один ряд с Батраковым и Барко по голевым действиям в РПЛ

Вечером субботы «Акрон» сенсационно обыграл «Зенит» в гостях – 2:1. Один из голов тольяттинцев в Питере оформил черногорский хавбек Стефан Лончар.

Что любопытно, теперь у балканца накопилось в сезоне РПЛ пять голов и пять голевых передач. Как отмечает Opta Sports, Лончар стал одним из трёх игроков в этом сезоне РПЛ с пятью и более голами и голевыми передачами. Двумя такими игроками являются Алексей Батраков из «Локомотива» и Эсекьель Барко из «Спартака».

Напомним, что «Акрон» благодаря своей виктории завершил 18 туров Премьер-лиги на девятом месте с 22 баллами. С этой позиции клуб уже никуда не денется до весенней части сезона.