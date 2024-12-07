Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о втором подряд домашнем поражении «Зенита» в чемпионате РПЛ и о перспективах команды Сергея Семака.

- Как вам матч «Зенита» с «Акроном»?

- Игра понравилось, а вот «Зенит» - нет.

- Что именно не понравилось в игре питерцев?

- Невозможно так играть в обороне, как это делал «Зенит» в последних двух матчах. Пропустить пять мячей в двух матчах команде, которая претендует на чемпионство, просто непозволительно. Отсюда и психология команды, и невозможность показать свой футбол. Футболисты сегодня нервничали, психовали, у них ничего не получалось. Они не могли дожать соперника, который находился вдесятером. Футбол всегда наказывает, если что-то делается неправильно. Мне кажется, сейчас в «Зените» что-то неправильно.

- Именно с этим связываете спад команды?

- Питерцы не просто проиграли два матча. Они не играют. Видимо, находятся под таким давлением, с которым не справляются. Я вижу, что все футболисты играют ниже своего потенциала. Клаудиньо, Вендел, и все остальные.

- От легионеров, наверное, можно это ожидать?

- К сожалению, да.

- Значит, тут вопросы больше не к Семаку, а к футболистам?

- Конечно. Я всегда удивлялся, как Семаку удается справляться с ними.

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- Что делать «Зениту» зимой: покупать кого-то и освежать состав?

- Есть большие сомнения, что кого-то удастся продать. Но точно нужно будет что-то менять. Хотя у ребят такие контракты, что никто никуда не рвется. Футболисты-то в команде мастеровитые, они умеют играть. Вопрос в том, чтобы они захотели это делать на том уровне, на котором играли раньше. Клаудиньо старается, но в последних пяти матчах у него просто не получается. Ни фирменных обостряющих передач, которые он умеет делать, ни открываний, когда партнеры его находили, и он забивал. Все это куда-то пропало. Мне кажется, у легионеров это все в голове. Тут психолог должен поработать. Или Семак. Иностранцы должны понять, что в РПЛ нельзя играть в полноги. Уже сейчас для «Зенита» многое потеряно. Зимний перерыв команде будет полезен. Если «Спартаку» этот перерыв никак не нужен – он на кураже любого сейчас разнесет, то питерцам нужна пауза, чтобы разобраться что к чему.

- Вопрос «Кто станет чемпионом?» теперь актуален?

- Да, он открыт. Если раньше я говорил, что золото выиграет «Зенит», то сейчас сомневаюсь в этом. И «Краснодар» готов к чемпионству, и теперь «Спартак» ворвался в эту борьбу. Сегодняшнему «Спартаку» только дай пальчик, он по локоть руку откусит. Как «красно-белые» справятся с перерывом – не знаю. Буду с интересом ждать весенней части чемпионата.

Елена Григорьевская